谭耀宗：港人入境大陆不太可能有更宽松待遇

中国全国人大常委谭耀宗受询时表明，香港将按放宽后的检疫措施入境中国大陆，不太可能有更宽松的待遇。

据网媒“香港01”星期五（11月11日）报道，中国大陆冠病疫情持续升温，新增本土个案单日破万起，但大陆卫健委11日公布放宽入境检疫安排，由原本“7天集中隔离+3天居家隔离”（“7+3”）缩短为“5天集中隔离+3天居家隔离”（“5+3”），同时取消入境航班熔断机制。

中国全国人大常委谭耀宗受询时说，香港将跟随放宽后的“5+3”检疫安排入境中国大陆，难有其他特别待遇。“都係要整体性，唔同人唔同对待会出问题。”（都是整体的，不同人不同对待会出问题）

谭耀宗相信，香港入境中国大陆不会有更宽松的检疫安排，将看齐海外入境大陆的要求，但很明显大陆正朝向放宽检疫的道路前进，落实“5+3”是好事。

谭耀宗早前曾说，“集中隔离期”压缩后，有望腾出健康驿站增加通关名额。但自从广东省疫情升温，原本已削减至每日1500个的驿站名额，近日再大幅减少至1000个，远少于高峰时的2000个名额。

谭耀宗相信，中国中央政府很关注对外通关问题，“隔离少咗两天，係可以拎返啲房间出嚟，希望名额可以畀多啲啦。香港做好啲，疫情缓和咗，就可以放宽多啲。”（隔离期少了两天，可以腾出隔离房间，希望到时可以给多些驿站名额。香港疫情把控好，疫情放缓，防疫措施就可以进一步放宽）。