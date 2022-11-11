中国第三艘075型两栖攻击舰亮相

中国海军第三艘075型两栖攻击舰“安徽舰”近日在某海域组织实战化训练。

据中国官媒《环球时报》星期四（11月10日）报道，中国海军官方微博“人民海军”10日发布消息称，近日，海军安徽舰在某海域组织实战化训练，官兵们把学习贯彻中共二十大精神焕发出的政治热情转化为提升练兵备战的实际能力。

配图中显示的安徽舰是新型的075型两栖攻击舰，这预示着中国海军第三艘075型两栖攻击舰入列。

中国军事专家宋忠平认为，在不到两年时间，三艘075型两栖攻击舰服役并且逐步形成战斗力和保障力，展示出中国人民解放军发展先进武器装备的决心和紧迫性。

2021年4月23日，首艘075型两栖攻击舰海南舰（舷号31）在三亚某军港交接入列。075两栖攻击舰是中国最新一代两栖作战的武器装备，配备了直通甲板和坞舱，可搭载直升机、两栖气垫登陆艇、两栖战车等两栖作战装备，具备立体登陆作战能力。入列以来，海南舰先后多次完成与多型舰载直升机、坦装和气垫登陆艇之间的协同训练。

2022年4月21日，第二艘075型两栖攻击舰广西舰（舷号32）首次在央视军事一则报道中亮相，并开展基础性训练。报道称，广西舰是中国自主研制的首型两栖攻击舰，对提升中国两栖作战能力、完善作战体系，具有里程碑式的意义。报道称，“如何使新装备加速形成作战能力，成为广西舰当前训练的重中之重。”

11月10日，第三艘075型两栖攻击舰安徽舰（舷号33）来了。在一年半的时间里，三艘两栖攻击舰相继入列，并循序渐进开展实战化军事训练，对加快提高打赢能力，有效履行新时代中国军方使命任务有重要意义。