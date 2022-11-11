美将向台湾通报习拜会情况  中国外交部批做法性质恶劣

针对美国白宫国家安全顾问沙利文说将向台湾通报中美元首会晤情况，中国大陆外交部提出坚决反对，批其做法性质恶劣，呼吁美国以实际行动落实不支持“台独”的承诺，不要将中美关系引向危险境地。

中国大陆外交部发言人赵立坚星期五（11月11日）在例行记者会上回应相关记者问时说，当前台海局势紧张，其根源是台湾一再企图“倚美谋独”，而美国一些人有意搞“以台制华”，“这种行径才是对台海和平稳定的破坏。”

赵立坚说，美台官方往来违反美国作出的仅同台湾保持非官方关系的承诺。所谓美将向台湾通报中美元首会晤情况，更是严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，性质十分恶劣，中国对此坚决反对。

赵立坚还说，《台湾关系法》与中美三个联合公报原则和国际关系基本准则背道而驰，中国从一开始就坚决反对，“美方无权将国内法凌驾于国际法之上，更不得借此干涉中国内政。”

赵立坚重申，中国敦促美国恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和军事联系，停止售台武器，以实际行动落实不支持“台独”的承诺，不要将中美关系引向危险境地。

中国外交部发言人华春莹星期五宣布，中国国家主席习近平将于11月14日至17日赴印尼峇厘岛出席二十国集团（G20）领导人第十七次峰会，期间将与包括美国总统拜登在内的多国领导人举行双边会见。

美国白宫也宣布，拜登将在11月14日与习近平会面。拜登星期三（9日）说，他与习近平会面时将厘清中美双方的“红线”，以减少发生冲突的可能性。不过，拜登坚称他不会做出“根本性让步”。

据彭博社报道，沙利文星期四（10日）说，美国将就拜登和习近平的会谈内容，向台湾官员做简要介绍，并强调美国对维护台湾海峡和平与稳定的承诺，称台湾会对美国的支持“感到非常安心和放心”。