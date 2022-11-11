中国外交部：中方出台优化疫情防控二十条措施绝非躺平

针对有外媒记者提问，中方星期五（11月11日）稍早宣布放宽入境旅客防疫规定，并取消入境航班熔断机制，此举是否代表从“动态清零”政策转移，中国人民是否可不受疫情限制进行国际旅行，中国外交部发言人回应称，中方出台优化疫情防控措施是为了防控更加科学精准，绝不是放松疫情防控，放开和躺平。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上说，冠病病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，中国国内新发疫情也不断出现，防控形势仍然严峻，必须保持战略定力，科学精准做好疫情防控各项工作。

他强调，中方将坚定不移坚持人民至上，生命至上，坚定不移落实外防输入、内防反弹总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，按照“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

赵立坚指出，今天，中国国家卫生健康委发布了进一步优化疫情防控工作的20条措施。中方出台这些进一步的措施是为了防控更加科学精准，绝不是放松疫情防控，甚至放开、躺平。这些防控政策措施的优化调整是基于病毒变异的特点，既是科学的，更是必要的。希望大家继续对此予以理解和支持。

赵立坚说：“至于你提到的关于航班、关于跨境旅游，我相信在中方发布这些进一步优化疫情防控的措施之后，会改善跨国的旅行，也方便有关商业人士来中国进行投资兴业。”