孙春兰：二十条优化措施不是“躺平” 各地要操作好

中国国务院副总理孙春兰强调，中国官方出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，各地要结合实际操作好，科学精准做好防控。

据新华社报道，国务院联防联控机制星期五（11月11日）召开电视电话会议，孙春兰出席会议时强调，要深入贯彻中共总书记习近平在中央政治局常委会会议上的重要讲话精神，坚定不移坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移坚持“动态清零”总方针，完整、全面、准确理解和把握优化调整疫情防控措施，科学精准做好防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展，确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。

孙春兰指出，二十条优化措施是对第九版防控方案的完善，基于对病毒变异和传播规律的把握和近三年来各地防控经验的总结，是稳中求进、走小步不停步、符合国情、更加科学精准的举措，不是放松、更不是“躺平”，各地要结合实际操作好，加强政策解读、培训指导，确保落实到位。

她还提到，要加快重点地区疫情处置，做好企业、学校等单位和滞留人员等群众的服务保障，尽快恢复生产生活秩序；规范核酸检测、集中隔离、居家隔离和健康监测，精准判定风险区域和人员，整治“层层加码”“一刀切”；加强疫苗药物研发，推进老年人加强免疫接种，加快相关药物和医疗资源准备。

中国官方星期五宣布大幅放宽防疫政策，包括取消入境航班熔断机制，将入境者“7天集中隔离+3天居家”管理措施，调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类等等。

中国舆论反响热烈，股市三大指数星期五也集体上涨，截至收盘，沪指涨1.68%，深圳综指涨1.31%。

分析人士指出，中国高层放宽管控措施，有利于减轻疫情防控对经济社会的冲击，缓解民怨；有利于恢复中外人员正常往来；也有利于打造中共新一届领导层的务实形象。