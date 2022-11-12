中国民航局：配合对外开放战略 推动国际航空客运市场恢复

中国民航局强调，将配合国家对外开放战略，推动国际航空客运市场恢复，提升国际航空货运能力和竞争力。

据“中国民航报”微信公号消息，中国民航局党组理论学习中心组星期五（11月11日）围绕学习贯彻中共二十大精神开展集体学习，民航局党组书记、局长宋志勇主持学习时说，学习宣传贯彻二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，要深刻领会社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大部署。

他要求把扩大国内民航市场需求同深化供给侧结构性改革有机结合，优化国内航空运输网络体系，畅通国际航空运输通道体系，更好服务构建新发展格局。

宋志勇指出，深刻认识民航安全工作的极端重要性，强化“时时放心不下”的责任担当，健全完善安全责任体系，强化安全过程管理，持续提升安全监管效能，牢牢守住航空安全底线。

宋志勇还说，要深入学习贯彻习近平外交思想，配合国家对外开放战略，推动国际航空客运市场恢复，提升国际航空货运能力和竞争力，持续增强中国民航国际话语权和影响力。

宋志勇最后强调，临近年末，安全形势严峻复杂，疫情防控任务艰巨，要毫不放松科学精准抓好行业疫情防控，持续强化安全监管，全力确保行业安全形势平稳。