河南官方部署防控：严防一刀切和层层加码

中国国务院星期五（11月11日）出台二十条优化疫情防控措施后，河南省委常委会同天召开会议，要求集中力量，打好重点地区疫情歼灭战，科学精准，优化调整完善防控措施。严格执行国家统一防控政策，严防一刀切、层层加码；强化底线思维，严防发生次生问题。

根据河南日报报道，会议认真学习贯彻中共中央政治局常务委员会会议和国务院联防联控机制电视电话会议精神，研究部署当地疫情防控工作。听取全省和郑州市疫情防控工作情况汇报。

会议指出，在疫情防控的关键阶段、紧要关头，中共总书记习近平主持召开中共中央政治局常务委员会会议，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，充分彰显了习近平总书记和中共中央人民至上、生命至上的深切情怀和打赢疫情防控攻坚战的坚定决心，为河南省高效统筹疫情防控和经济社会发展提供了根本遵循、注入了强大动力。要切实把思想、行动、工作、措施统一到中共中央决策部署上来，按照国务院联防联控机制要求，全面完善提升河南省防控机制、防控能力和防控质效，科学精准做好疫情防控各项工作。

会议要求，一要集中力量，打好重点地区疫情歼灭战。咬定目标、坚定决心、增强信心，采取更为坚决、果断、有效措施攻坚，力求在最短时间内实现隔离点和社会面“双清零”，尽快恢复正常生产生活秩序和城市生机活力。

二要以快制快，坚决果断扑灭疫情燃点。对新出现的疫情燃点，迅速研判、果断决策，精准划定风险范围，快封、快筛、快追、快调、快转、快隔，争分夺秒找出风险点、控住传染源、阻断传播链，抓早抓小、以快制快，坚决防止蔓延扩散外溢。

三要科学精准，优化调整完善防控措施。对标中央进一步优化防控工作的二十条措施，因时因势应变改进完善、优化调整防控措施，不断提升防控措施科学性、精准性。持续扎紧“四个口袋”、筑牢“三道防线”，严防疫情输入；落实“四早要求”，严防贻误时机；加强集中隔离点规范管理，严防管理不当；严格执行国家统一防控政策，严防一刀切、层层加码；强化底线思维，严防发生次生问题。

四要守土尽责，提高各行业、各企事业单位防控能力。全方位加强防控体系和防控能力建设，持续抓好学校、医院、养老机构、监管场所、企业、工地、商超、车站、景区、酒店等重点场所管理，改进细化防控方案，严防出现聚集性感染。

五要畅通渠道，切实做好服务保障人文关怀。畅通物资供应、信息沟通等渠道，切实保障好群众就医需求和基本生活需求，加大对接受治疗人员、隔离人员、封控区管理人员等的心理关怀和情绪疏导，优化关心关爱一线防疫人员的具体措施，切实把暖人心、得人心、稳人心的实事做精细、做到位。

六要加强领导，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作。各级党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓，成员单位领导按职责抓，同时坚持分兵把口、弹好钢琴，统筹做好疫情防控、经济发展、民生改善、社会稳定等各项工作，为经济发展和社会大局安全稳定提供重要保障。

中国官方星期五宣布大幅放宽防疫政策，包括取消入境航班熔断机制，将入境者“7天集中隔离+3天居家”管理措施，调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类等等。

同时还要求加大“一刀切”、层层加码问题整治力度；严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为，对造成严重后果的依法依规严肃追责。

中国大陆疫情形势加剧，星期四单日新增病例破万，为今年4月以来首次。其中重灾区河南新增124例本土确诊病例以及2881例无症状感染者。