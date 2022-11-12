黑龙江奶茶店未先说扫码被勒令关门 当地官方：以检查为名滥用职权

黑龙江省大庆市肇州县一家蜜雪冰城奶茶门店服务人员星期四（11月10日）因先说“欢迎光临”再说“扫码”，被自称是市场监管局人员指“防疫执行不彻底”，并勒令奶茶店关门。“奶茶店因服务员先说欢迎光临被封”星期五登上微博热搜，引发关注。肇州县人民政府当晚发布通报称，县市场监督管理局王某某等人在执法检查过程中，以商家没有第一时间要求扫码为由故意刁难，以检查为名滥用职权，在社会上造成严重不良影响。王某某已当面向奶茶店经营者道歉，县纪委监委给予王某某政务记过处分并建议调离执法队伍。

根据每日经济新闻报道，网传视频显示，一名身着蓝色外套的男子当天进入大庆市肇州县一家蜜雪冰城门店，店员对其说“欢迎光临”。该男子在点餐台前问“多少钱”，店员说“请扫一下码”。该男子称，“说晚了，我是市场监管局的。”随后，又有两名男子进入奶茶店，表示奶茶店“防疫执行不彻底，不扫码不验码”，拿出封条勒令奶茶店关门。

据该店负责人介绍，此店为蜜雪冰城学府新城店，事发时率先进店的男子身着便装，整个过程中并未出示证件，随后自称是市场监管局工作人员，勒令奶茶店关门一天，未进行罚款，也并未出具相关书面材料。该店星期五已正常营业。

肇州县人民政府网站星期五晚发布《关于肇州县市场监督管理局干部执法不当问题的调查处理情况通报》表示，县市场监督管理局王某某已经当面向奶茶店经营者道歉，并取得了谅解，县纪委监委给予王某某政务记过处分并建议调离执法队伍。

通报说，网上出现反映市场监督管理局工作人员执法不当的信息，县委、县政府高度重视，第一时间由县纪委监委成立调查组开展调查。

经查，县市场监督管理局王某某等三名工作人员11月10日9时54分对县城内营业场所某奶茶店疫情防控情况开展执法检查。奶茶店服务员对进店三名执法人员说“欢迎光临，扫一下码”，执法人员称“说晚了，第一句就应该说扫码”。随后亮明身份，系市场监管局工作人员，认定该奶茶店没有严格执行扫码、验码规定，勒令奶茶店关停一天。

事件发生后，王某某深刻认识到自身错误的严重性，已经当面向奶茶店经营者道歉，并取得了谅解。

鉴于王某某等人在执法检查过程中，执法不规范，方法简单粗暴，态度生硬，以商家没有第一时间要求扫码为由故意刁难，以检查为名滥用职权，在社会上造成严重不良影响，依据相关规定，县纪委监委给予王某某政务记过处分并建议调离执法队伍；给予工作人员金某某、赵某批评教育处理；给予县市场监督管理局主管副局长康某诫勉谈话处理；对县市场监督管理局予以通报批评，并责令进行深刻检查。

通报指出，此次事件暴露出个别执法人员执法态度不端正、执法行为不规范、执法素养欠缺等问题，将深刻汲取教训，引以为戒，进一步加强执法队伍管理，规范执法行为，提高执法水平。

此外，通报还说，网传关于“县市场监督管理局其他工作人员来到奶茶店，称该事件是误会，视频中执法人员是假冒的”消息，经与奶茶店老板和门店店长核实，为不实信息。