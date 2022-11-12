广东要求落实优化防控二十条：坚决防止简单化“一刀切”

中国国务院星期五（11月11日）出台二十条优化疫情防控措施，广东省委常委会同天召开会议，传达国务院联防联控机制电视电话会议精神，要求强化科学精准，认真落实优化防控措施，不断提高防控工作的有效性，反对和克服形式主义、官僚主义，坚决防止出现简单化、“一刀切”、“层层加码”等问题。要强化责任担当，真正做到守土有责、守土尽责。

据《南方日报》报道，上述会议强调，要认真学习贯彻中共总书记习近平重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻落实中共中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，优化调整防控措施，抓实抓细疫情防控各项工作，尽快控制住本轮疫情，坚决打赢疫情防控攻坚战，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。要强化以快制快，跑在病毒前建立防火墙、阻断传播链。要强化科学精准，认真落实进一步优化防控工作的二十条措施，不断提高防控工作的有效性，反对和克服形式主义、官僚主义，坚决防止出现简单化、“一刀切”、“层层加码”等问题。要强化责任担当，真正做到守土有责、守土尽责，以实际行动贯彻落实中共二十大精神。

会议强调，当前广东省疫情防控形势十分严峻，要下定决心、坚定信心，采取更加坚决、更加果断、更加有力的措施，尽快把疫情扩散蔓延势头遏制住，尽快实现社会面动态清零。要抓住重点、集中攻坚，全力打好重点地区疫情歼灭战。对广州市海珠区等重点地区，要严格落实管控措施，把重点风险人员更多更快地转运出去，阻断隐匿传播链条。要按街道、按网格科学组织核酸检测，应检尽检、不漏一人，做到快检、快出、快报，迅速将风险人群全部排查出来。对达到解封条件的区域，要及时解除管控措施，有序恢复正常生产生活秩序。

白云、荔湾、番禺等广州市其他各区，对出现新发疫情的区域，要迅速把力量扑上去，尽快“围住、捞干、扑灭”，严防出现规模性反弹。要全力做好群众生产生活服务保障，畅通群众诉求反映和处置渠道，做好思想引导和心理疏导，保障好群众基本生活和就医需求，做好信息发布和宣传解读，及时回应社会关切，抓好管控范围内的安全防范工作，确保社会大局安全稳定。省里要统筹隔离、核酸检测、医疗救治、人力、物资等资源，全力支持广州打赢这场防控硬仗。各地市特别是近期有社会面疫情的市要集中攻坚，尽早把疫情扑灭，避免战线拉长、时间延长。要始终保持指挥体系的高效灵敏，出现疫情要快速有效处置。

会议强调，要进一步织密织牢常态化疫情防控网，牢牢守住外防输入、区域协同、粤港澳联防联控“三条防线”，落实交通站场和入省通道“落地检”，扎实做好风险地区来粤返粤人员的健康管理，落实好重点场所重点人群的防控措施。要立足于早，强化落实“四早”要求，坚持群防群控、群策群力，提升监测预警敏感度，全面做好防控救治应对准备，提高应急处置能力，同时加大力度推进全人群尤其是老年人群的疫苗接种工作，把防线筑得更牢更扎实。

会议还强调，要坚持全省“一盘棋”，加强提级指挥和统筹调度。省疫情防控领导小组（指挥部）及其办公室要加强分析研判、指挥调度，研究制定广东省贯彻落实进一步优化防控工作的二十条措施的具体举措，各级防控指挥体系要落实提级指挥、扁平化运行等要求，推动力量下沉、信息共享，切实提高指挥决策和应急处置效能。要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组织动员机关和企事业单位党员干部、社区工作者、志愿者充实到防疫一线，凝聚同舟共济、同心抗疫的强大力量。

中国官方星期五宣布大幅放宽防疫政策，同时也要求加大“一刀切”、层层加码问题整治力度；严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为，对造成严重后果的依法依规严肃追责。

中国大陆疫情加剧，星期四单日新增病例破万，为4月以来首次。其中广东是疫情重灾区，共发现确诊病例546起，无症状感染2461起。广东星期五再新增本土确诊病例323例，新增本土无症状感染者2996例。