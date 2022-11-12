蓝营质疑卫福部施压高端撤新闻稿 指挥中心：移至不同栏目

针对国民党质疑台湾卫福部施压高端将回应疫苗涉陆资争议的新闻稿撤下，台湾防疫指挥中心回应称，新闻稿没有撤下，只是转移到不同栏目。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，国民党台北市长参选人蒋万安的竞选办公室星期五（11月11日）召开记者会，办公室发言人李德维和黄子哲在记者会上称，高端公司开发的冠病疫苗二期试验委托陆资丘以思，高端早前发布新闻稿澄清，却被卫福部施压撤下新闻稿。

发言人质疑，是否因为“内容透露太多，才让卫福部施压高端下架新闻稿”，并批评“国安遇到高端就转弯”，要求前任卫福部长陈时中及现任部长薛瑞元解释清楚。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜星期五下午在疫情记者会上回应称，自己不知道高端下架了什么东西，也不确定有什么东西被下架，但能确定的是，指挥中心近来完全没有与高端联络或讨论任何事务，且“不会像蒋万安团队天天盯着高端，不晓得他们天天盯着高端是什么状况”。

指挥中心发言人庄人祥则称，高端公司有关丘以思的新闻稿目前是放在“澄清说明”的栏目下。

据《联合早报》星期六（11月12日）查询，高端10月25日发布的相关新闻稿仍可在高端官网的“澄清说明”栏目下找到。

高端早前被指委托了陆资公司丘以思生技公司来为高端疫苗进行二期试验，引发巨大争议，还牵动了民进党在台北市的选情。

高端上月25日发布了一则新闻稿，称临床试验的执行皆有一定严谨程序，并依循ICH GCP优良临床试验规范（Guideline for Good Clinical Practice）标准进行，以确保受试者的权利及临床试验数据的可信度。

新闻稿还称，丘以思生技（前名Choice Pharma）为台湾优秀的CRO受托研究机构（Contract research organization）公司之一，2014年由美商Clinipace并购，2021年4月Clinipace与上海的缔脉公司战略合并，并在2022年10月更名为康缔亚。2020年11月，高端疫苗规划疫苗二期临床试验，评估数家CRO后，与美商Clinipace（丘以思）签约，委托丘以思进行数据资料库的汇总整理及分析，专案皆由台湾丘以思团队执行，且专案具完全的独立性。