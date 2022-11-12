路透：特斯拉拟向美国出口中国制电动车

知情人士透露，特斯拉正考虑将中国制造的特斯拉电动汽车出口到美国销售，这一逆转反映出特斯拉上海工厂的成本优势持续加强，另一方面也反映出中国消费者的需求放缓。

据路透社星期六（11月12日）引述两名知情人士报道，特斯拉一直在研究它们在中国生产的零部件是否符合美国规范。如果符合，特斯拉最快明年就能将中国制造的Model Y和Model 3出口到美国销售，甚至是加拿大。

特斯拉没有立即回应置评请求。报道发布后，特斯拉创办人马斯克随即在推特发了一则帖文，写着“错误”（False），但没有仔细说明帖文具体在指什么。

知情人士说，人民币对美元汇率走低、中国原材料价格下降以及美国特斯拉和新车价格上涨等因素，都使中国向美国的出口具有潜在的成本竞争力。

特斯拉Model Y在中国的售价约为4万9344元（美元，下同，6万7734新元），在美国的售价则高达6万5990美元。但中国生产的汽车进口到美国须面临27.5%的关税，轻型卡车则须被征25%的关税。

不过，如果这项计划执行，可能会对美国消费者带来新的难题。根据美国总统拜登签署的电动汽车补贴和生产激励计划条款，每辆汽车可获得的补贴可能会因为这辆车是否从别国进口而有所不同。

该法案为购买电动车的消费者提供高达7500美元（1万零295新元）的回扣，旨在推动汽车制造商减少对中国的依赖。报道称，特斯拉被认为是拜登政府通货膨胀削减法案（IRA）的主要受益者，因此这项计划实施后，可能会引发政治争论。

特斯拉一直以来都是在加利福尼亚州弗里蒙特和德克萨斯州奥斯汀的工厂生产供美国地区销售的汽车，目前特斯拉还计划升级公司柏林工厂的产能，来减少从中国出口汽车的需求。

不过，特斯拉上海超级工厂今年进行升级后，每年可生产110万辆电动汽车，成为特斯拉产能最大的制造中心。

在上海工厂生产的Model 3和Model Y电动车除了在中国销售，还出口到欧洲、澳大利亚和东南亚等市场。

报道称，特斯拉并不是第一家将中国制造的汽车运往美国销售的公司，通用汽车几年前就已采用了这一方式，当时通用汽车还向特朗普政府申请25%关税的豁免，但没有成功。