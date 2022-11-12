白宫：拜登G20峰会将敦促中国约束朝鲜核威胁

美国总统拜登下星期一（11月14日）将与中国国家主席习近平会面，届时拜登将敦促习近平约束朝鲜的核威胁，否则美国将加强在该地区的军事存在。

综合路透社和法新社报道，拜登星期六乘坐空军一号飞抵柬埔寨首都金边，他将与亚细安领导人共同参加亚细安-美国峰会以及东亚峰会。拜登将于星期一在印尼峇厘岛同习近平举行他就任美国总统后首次面对面的会谈。

美国白宫国家安全顾问沙利文在金边告诉记者，在星期一的二十国集团领导人峰会间隙，拜登将告诉习近平：“中华人民共和国作为朝鲜最大盟友，发挥建设性的作用，遏制朝鲜走向最糟局面，也能让自己从中受益。”

沙利文称，朝鲜不仅对美国及其盟友韩国和日本构成威胁，对整个地区的和平与稳定也构成了威胁。

他说，如果朝鲜继续朝着核集结和导弹建设这条路走下去，这意味着美国在该地区的军事和安全存在将进一步加强。

沙利文说，拜登不会对中国提出要求，而是向习近平当面陈述自己的观点，中国是否想增加对朝鲜施压“当然取决于他们”。

沙利文也提到，随着朝鲜迅速增强其导弹能力，目前的作战情势更加严峻。

朝鲜近期开展了一连串导弹试验，引发外界担忧，朝鲜可能很快将进行第七次核试验。

美国早前也在联合国上指控中国和俄罗斯未能适当地执行联合国安理会对朝鲜实施的制裁，从而使朝鲜的导弹试验得以实施。