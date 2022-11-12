中国天舟五号两小时成功对接空间站组合体

中国天舟五号货运飞船星期六（11月12日）上午成功发射，并与空间站天和核心舱成功对接。
长征七号火箭星期六搭载着天舟五号货运飞船成功发射。据中国载人航天工程办公室消息，天舟五号入轨后顺利完成状态设置，于11月12日12时10分采取自主快速交会对接模式，成功对接于空间站天和核心舱后向端口，中国航天员首次在空间站迎接货运飞船来访。
交会对接完成后，天舟五号将转入组合体飞行段。
央视新闻报道称，此次任务中首次实现两小时自主快速交会对接，创造了世界纪录。这对于提升中国空间交会对接水平，提升空间站任务应急物资补给能力具有重要意义。
另据《解放军报》报道，西昌卫星发射中心总工程师钟文安说，随着空间站T字基本构型组装完成，发射场约每半年发射一次“天舟”，天舟“快递”使命必达将形成常态化。
据悉，中国所有天舟货运飞船都是从文昌航天发射场点火升空，至今已成功发射五艘天舟货运飞船。
其中，天舟一号与天宫二号交会对接，突破掌握货物运输、推进剂在轨补加等关键技术；其余四艘飞船均与中国空间站成功对接，为航天员送去大量工作、生活物资。
报道还说，近年来，文昌航天发射场年发射能力从年均3-4发提升至6-8发，发射火箭型号从2型拓展到6型，极大缩短了火箭测试发射周期，形成了新一代大推力运载火箭高密度发射能力，实现中国近地轨道运载能力从10吨到25吨、地球同步轨道运载能力从5.5吨到14吨的飞跃。