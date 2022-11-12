中国天舟五号两小时成功对接空间站组合体

中国天舟五号货运飞船星期六（11月12日）上午成功发射，并与空间站天和核心舱成功对接。

长征七号火箭星期六搭载着天舟五号货运飞船成功发射。据中国载人航天工程办公室消息，天舟五号入轨后顺利完成状态设置，于11月12日12时10分采取自主快速交会对接模式，成功对接于空间站天和核心舱后向端口，中国航天员首次在空间站迎接货运飞船来访。

交会对接完成后，天舟五号将转入组合体飞行段。

央视新闻报道称，此次任务中首次实现两小时自主快速交会对接，创造了世界纪录。这对于提升中国空间交会对接水平，提升空间站任务应急物资补给能力具有重要意义。

天舟五号货运飞船星期六（11月12日）与空间站天和核心舱成功对接，图为在北京航天飞行控制中心拍摄的天舟五号与空间站组合体完成对接后天和核心舱内的情况。（新华社）

另据《解放军报》报道，西昌卫星发射中心总工程师钟文安说，随着空间站T字基本构型组装完成，发射场约每半年发射一次“天舟”，天舟“快递”使命必达将形成常态化。

据悉，中国所有天舟货运飞船都是从文昌航天发射场点火升空，至今已成功发射五艘天舟货运飞船。

其中，天舟一号与天宫二号交会对接，突破掌握货物运输、推进剂在轨补加等关键技术；其余四艘飞船均与中国空间站成功对接，为航天员送去大量工作、生活物资。

报道还说，近年来，文昌航天发射场年发射能力从年均3-4发提升至6-8发，发射火箭型号从2型拓展到6型，极大缩短了火箭测试发射周期，形成了新一代大推力运载火箭高密度发射能力，实现中国近地轨道运载能力从10吨到25吨、地球同步轨道运载能力从5.5吨到14吨的飞跃。