浙江：今年双十一销往欧洲电热毯等过冬商品订单增长

浙江省邮政管理局称，今年“双十一”期间，包括销往欧洲的电热毯等过冬商品在内的“反向海淘”订单数明显增长。

据澎湃新闻报道，浙江省邮政管理局星期五（11月11日）披露了11月1日至10日电商首轮大促期间的快递业务量、投递量等数据，分析指出今年“双十一”期间，包括销往欧洲的电热毯等过冬商品在内的“反向海淘”订单数明显增长。

根据国家邮政局安监系统数据显示，11月1日至11月10日电商首轮大促期间，浙江省快递业务量（揽件量）达7.89亿件，投递量达3.11亿件。

官方分析指出，受国际局势影响，今年“双十一”期间“反向海淘”的订单数较往年有明显增长，尤其是销往欧洲的“中国过冬八件套”商品。在能源危机和极寒天气的背景下，电热毯、取暖器、热水袋、暖手宝、秋衣秋裤、保暖丝袜等取暖产品走俏欧洲。

据统计，今年以来浙江省自贸区内新培育许可七家国际快递物流资质企业，总数已达到34家。全省拓展国际货运航线达31条，35个快递企业海外仓入驻海外智慧物流平台，国际航空货运储运能力持续扩容。

据中国某跨境平台提供的数据显示，10月以来，保暖内衣的销售额环比增长246%。其中，秋衣秋裤在法国、德国、意大利、荷兰、波兰等多个国家均有三倍以上的环比增长。中国产暖手宝在全欧洲的销售额环比增长了447%。作为同类型的经济型随身保暖商品，热水袋也取得了300%的环比增长。

面对这一波应急性出口，浙江省金华市委常委、义乌市委书记王健称，不能因短时市场需求暴增盲目扩大产能，目光要放长远。

王健指出，欧洲市场对产品质量要求较高，订单暴增一方面体现了这些年义乌抓市场转型和产业转型有了新的提升，得到国外消费者认可。他说：“我们在对外贸易中要更多着眼和布局战略性新兴产业，进一步推动产业结构优化升级。”