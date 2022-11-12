网传救护车未及时出小区致病人死亡 北京朝阳区：心肺复苏半小时生命体征无恢复

针对网传北京市朝阳区金盏乡“救护车未及时出小区导致病人死亡”的消息，北京朝阳区星期六（11月12日）发通报回应，相关居民11月10日12时50分疑似突发心脏病紧急求助，市120分12时56分派北苑车组执行任务，13时27分到达居民楼下，13时29分开始对病人进行心肺复苏近30分钟后，患者生命体征无恢复，家属表示放弃抢救，后医生开具死亡证明，送至殡仪馆。

网传金盏乡有病人突发心脏病，“12点救护车就来了，3点还没出小区，说是没有防护服，结果人没了”，朝阳区委区政府对此立即成立调查组开展调查，并通报了上述情况。

通报称，11月10日12时50分，金盏嘉园D区指挥部接报7号楼居民家中老人疑似突发心脏病紧急求助，现场执勤民警紧急协助拨打120、999呼叫救护车。12时56分，市120分派北苑车组执行任务，朝阳区紧急救援中心指挥平台同步立即安排值班保障车组执行任务。

同时，区疫情防控领导小组医疗救治组金盏小组协调中国中医科学院望京医院准备接诊。13时25分救护车组到达D区西门，13时27分到达7号楼下，13时29分开始对病人持续心肺复苏近30分钟后，患者生命体征无恢复，家属表示放弃抢救，后医生开具死亡证明，送至殡仪馆。

通报说，对逝者表示沉痛哀悼，对逝者家属表示深切慰问。朝阳区将继续坚持人民至上、生命至上，高度重视并扎实做好疫情防控期间病人医疗救治工作。

针对朝阳区的通报结果，有的网民表示支持，并表示应严惩造谣者；但也有网民指出，全文完全不提防护服耽误的事情，避重就轻。