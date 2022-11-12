上海不再新划定中风险区

在中国国务院出台二十条优化疫情防控措施后，上海官方宣布不再新划定中风险区。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，上海市冠病疫情防控工作领导小组办公室星期五（11月11日）宣布将原本定下的疫情风险区重新划定，不再新划定中风险区。

上海市政府新闻办介绍，根据国家和上海疫情防控有关规定，感染者居住地以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域将被划定为高风险区。三个高风险区均为阳性感染者和密接活动轨迹涉及场所。对于高风险区，采取“足不出户、上门服务”等封控措施。高风险区连续五天未发现新增感染者，降为低风险区。

中国大陆星期五新增本土确诊病例1452起、本土无症状病例1万零351起，其中上海没有通报本土确诊病例，仅通报九名无症状感染者。

中国大陆疫情升温之际，中国国务院星期五发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施、科学精准做好防控工作的通知》，大幅放宽防疫政策，包括取消入境航班熔断机制，将入境者“7天集中隔离+3天居家”管理措施，调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类等。

在中国官方这二十条优化措施后，多个省市随即宣布调整防疫部署，要求强化科学精准管控，避免一刀切和层层加码问题，包括广东、河南等。