洞庭湖底现大型神秘图案 官方：非古墓古城遗址

中国网民在洞庭湖畔航拍时，发现湖床上有一片暗红色的大规模方形图案。当地官方知情人星期五（11月11日）上午称，该区域已经初步排除了古城遗址和墓葬的可能。

据极目新闻报道，从航拍的镜头来看，在湖床上的黄沙中间，有一块被“河道”围起来的浅红色的长方形区域。区域内，有多个大型正方形“方块”，每个“方块”看上去像个小迷宫。大方块周边，散落着不少小方块，星罗棋布。

有不少网民猜测，这可能是古城遗址，也有可能是古代墓葬群。

拍摄者胡先生受访时称，视频拍摄于11月8日，地点在湖南省岳阳市华容县团洲乡的湖边，在洞庭湖西岸。

胡先生回忆说，前几天有当地朋友说看到了湖底有神奇的图案露出来，他便前往该地进行航拍。

据他了解，这块目测长宽都有数百米长方形区域所在地之前是湖心的位置，一直淹在水底，今年的水位太低，才露出真容。

到过现场勘察的一名官方知情人透露，这一区域的土均呈红色，航拍中的“块状物”都是一个个土堆。经专业人士确认其不是古城遗址，也不可能是古墓群，初步认为可能是现代围垸留下的痕迹。

岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室工作人员说，该区域位于湖中央接近岸边的位置，历年来都被湖水覆盖，不可能是古墓。据其推测，这有可能是矮围（矮围，指在湖里筑起矮坝，围起一片水域，当湖水上涨时让鱼虾进入，水退后，大小鱼虾滞留在围子里进行捕捞）留下的痕迹。

洞庭湖2018年整治湖区时，湖边用来捕鱼的矮围全部被挖掉，今年水位降至低位后，这些矮围的痕迹就露出水面。