香港第三季GDP同比跌4.5% 全年增长下修至负3.2%

香港政府公布，香港今年第三季度生产总值（GDP）同比下滑4.5%，前三季累计下滑3.3%，考虑到短期前景欠佳，今年经济成长预测下修至负3.2%。

香港政府星期五（11月11日）发布新闻稿称，香港政府经济顾问梁永胜在记者会上指，香港经济在今年第三季按年收缩幅度扩大，外围环境恶化，加上跨境陆路货运往来持续受阻，对香港的出口造成沉重打击。

此外，主要央行大幅加息令金融状况收紧，严重影响内部需求，尽管冠病疫情大致稳定、劳工市场情况改善及政府8月发放消费券为私人消费带来支持，但第三季GDP年跌4.5%，首三季GDP年跌3.3%。

港府称，整体货物出口今年第三季年跌15.6%，输往中国大陆的出口跌幅扩大。第三季服务输出也年跌3.8%，主要由于跨境金融及集资活动减弱。政府放宽海外入境检疫限制后，旅游服务输出大幅增长，但仍远低于疫情前水平。

私人消费开支与去年相比几乎无变动，而整体投资开支同比跌14.3%。

展望未来，梁永胜称，外围环境显著恶化将继续为香港的出口表现带来巨大压力，主要先进经济体的高通膨及货币政策继续收紧，将进一步压抑环球需求。地缘政治局势紧张及疫情发展也增添经济下行风险。不过，港府放宽对海外入境旅客的检疫限制应对服务输出带来一些支持。

他说，由于短期前景欠佳，今年全年GDP成长预测由8月复检时公布的负成长0.5%至正成长0.5%，向下修订至负成长3.2%。