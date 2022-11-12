中国卫健委：二十条优化措施是为提升防控科学精准

中国国务院联防联控机制于星期六（11月12日）召开新闻发布会，中国国家卫健委新闻发言人米锋说，星期五发布的优化疫情防控工作二十条措施不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是为了进一步提升防控的科学性、精准性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

根据央视新闻报道，中国国务院联防联控机制综合组发布了进一步优化冠病疫情防控工作的二十条措施。米锋在星期六的发布会上说，二十条优化措施是对第九版防控方案的完善，不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是为了进一步提升防控的科学性、精准性，是为了最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

米锋说，要坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针。要坚持科学精准，立足于防、立足于早，以快制快处置突发疫情，严防疫情外溢扩散和规模性反弹。要全力做好人民群众生产生活服务保障，切实满足疫情处置期间群众基本生活和看病就医等民生需求，解决好群众的实际困难。要坚决克服简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码，解决好群众反映的问题。

中国官方星期五宣布的二十条优化措施大幅放宽了防疫政策，包括取消入境航班熔断机制，将入境者“7天集中隔离+3天居家”管理措施，调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类等等。

中国国务院副总理孙春兰在当天召开的国务院联防联控机制电视电话会议中强调，二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，各地要结合实际操作好，科学精准做好防控。