中国卫健委：优化防控举措不是放松防控

中国国家卫健委官员星期六（11月12日）强调，防控政策的调整和优化是基于科学认识，不是放松更不是“躺平”，不断优化疫情的防控举措，不是放松防控，而是强调更加科学精准和与时俱进。

据澎湃新闻报道，中国国务院联防联控机制星期六下午举行发布会，有记者就本次调整和优化防控政策的原因及调整优化是否会带来更大传播风险提问。

国家卫生健康委副主任雷海潮回答称，对于当前疫情防控政策进行不断的优化调整，是过去两年多一直坚持的工作节奏和风格。

他强调，不断优化疫情的防控举措，不是放松疫情防控工作，而是强调更加科学精准，强调更加与时俱进，要根据病毒演进变化趋势、实际防控能力的改善和提升，以及积累的临床治疗经验和认识，优化和调整疫情防控措施。

雷海潮还说，每一次对防控措施的优化调整，都是十分审慎的，也是经过专家科学论证的，确保积极稳妥、风险可控。

就优化后的政策效果，他提及，优化后的举措能明显缓解各地疫情处置当中遇到的一些瓶颈和障碍问题，比如隔离资源相对紧张，流调压力大及流调人员不足等；取消对密接的密接的判定，一定程度上可以更好地集中流行病学调查人员的精力和时间，把风险地区和密接人员的有关调查和风险管控的工作做的更好，用更小代价在尽可能短的时间把疫情控制在最小范围，平衡好疫情防控和经济社会发展之间的关系。

雷海潮指出，这样的调整和优化是基于科学的认识，也是基于循证研究的新的成果，这不是放松，更不是“躺平”，而是要更加精准科学的做好疫情防控和处置。

中国官方星期五（11月11日）宣布大幅放宽防疫政策，包括取消入境航班熔断机制，将入境者“7天集中隔离+3天居家”管理措施，调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类等等。

政策宣布后，舆论反响热烈，防疫新政如何落实也受到关注，多个省市星期五已调整防疫部署，要求强化科学精准防控，防止出现简单化、一刀切和层层加码问题。