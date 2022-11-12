黑龙江店员睡觉未戴口罩被警告？官方：若属实矫枉过正

黑龙江省牡丹江市一服装店员工因睡觉时没有戴口罩被贴黄牌警告，生意受影响，官方工作人员回应说，如果情况属实，有些矫枉过正。

据潇湘晨报报道，涉事店主张女士星期六（11月12日）反映，其妹妹星期五（11日）下午在店内躺着睡觉时，遇到人员检查，对方称其未戴口罩，直接给店面贴上了黄牌警告，警告牌显示，给予警告的原因是“疫情防控措施不规范”，落款单位是“市市场监督管理局”，在“检查”过程中，对方未着制服，只佩戴了红袖章。

张女士提供的视频显示，当日下午2点半左右，店内门铃突然响起，外面有人询问“有人吗”，她的妹妹原本在睡觉，听到声音后从店铺里间的床铺上站起来，来人质问“你咋没戴口罩呢？”

张女士的妹妹回应，“我正睡觉呢 ，我戴口罩睡啊？你看我头发都没梳，鞋子也没穿，我光着脚呢。” 听到辩解，来人则质问道，“你这营没营业，是不是营业场所”。

张女士妹妹说，“我睡觉呢，我没打算下去接客，我听门铃响，一看是你们。”来人则继续问道，“那你怎么不关门呢”。

张女士介绍，来人说罢就开始拍照，并直接给店铺门口贴上了一张黄牌警告牌。

黄牌警告牌信息显示，“因你（单位）存在疫情防控措施落实不规范行为，违反了牡丹江市冠病疫情防控指挥部通告的相关规定，现给予你（单位）黄牌警告，责令你（单位）立即改正，严格落实主体责任，如再次违反防控要求，将给予红牌，歇业整改”。

对于被贴黄牌一事，张女士觉得挺冤枉，他们在营业时，会要求每一个进店的人扫码戴口罩，他们自己也会戴口罩，但当时对方进门时妹妹正在睡觉，店铺分为前后两间，后面本来就是休息的区域。

张女士说，他们所在区域在前一天才刚刚解封，星期五上午还有一些顾客上门看衣服，但在贴了黄牌之后，就没有了一个顾客。

针对此事，牡丹江市阳明区政府工作人员回应说，如果这种情况属实有些“矫枉过正”，建议张女士继续向市场监督管理部门反映。

张女士说，他们将继续和市场监管部门进行申诉。

牡丹江市阳明区政府官网今年8月曾发布信息称，按照牡丹江市市场监督管理局统一安排部署，阳明区市监局组织工作人员联合药械股、市场监管所组成七个“扫街”小组对辖区内商超、餐饮小吃、零售药店、农贸市场等重点场所采用集中摸排清底数、重点检查场所码是否已经张贴在显著位置、挂“红黄牌”警示等举措，切实发挥“场所码”在疫情防控中的预警监测作用，有效筑牢防疫安全网。

信息说，“督导检查过程中场所码使用管理不到位、人员登记不准确、扫码后未查验等违反“场所码”应用推广规定行为的，给予“黄牌”警示处理，要求其在两天内整改完成，七个工作小组将对其验收，验收完成，一周后方可摘牌。”

同属于牡丹江市的绥芬河市市场监督管理局星期三（9日）在官方微信公众号发布文章称，11月5日至8日，绥芬河市市场监督管理局实施疫情防控集中检查，对于违反疫情防控规定的张贴黄牌警告12家，红牌整改两家。