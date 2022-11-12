台贸易谈判代表：力拼明年底完成台美贸易倡议谈判

台湾贸易谈判代表说，台湾与美国力拼在明年年底前完成《台美21世纪贸易倡议》的谈判。

据台湾《自由时报》报道，台湾行政院经贸谈判办公室总谈判代表、政务委员邓振中星期六（11月12日）早上获邀在美国斯坦福大学公共政策智库胡佛研究所（Hoover Institution）印太区域台湾计划的年度会议上，以“强化美台经济伙伴关系”为题发表公开专题演讲。

邓振中称，台湾的经济安全攸关台湾安全，也是美国国家安全与利益重要的一环，而签署《台美21世纪贸易倡议》是向国际传达“美国以实际行动实践支持台湾的承诺”，双方将力拼在明年底前完成谈判。

邓振中引用统计数据称，台美双边经贸关系越来越紧密，过去两年台美无论进出口贸易或投资都有显著成长。他也感谢美国在去年6月捐赠台湾250万剂莫德纳疫苗，让台湾得以控制疫情与维持经济动能，并对美国总统拜登一系列友台行动致上谢意。

邓振中称，台湾海峡紧张局势的本质，“在于市场导向的民主经济体与计划导向的专制国家资本主义之间的系统性竞争”。台湾的经济实力与韧性其实是建立在过去50年的和平稳定之上，台湾也在全球供应链扮演重要角色，因此强化与台湾的合作有助于建立一个更安全、更具韧性的国际贸易体系。

邓振中认为，如果台湾经济安全受损，也会削弱美国在许多关键领域的领导地位。台湾作为美国及其盟国可信赖的伙伴，是当前全球供应链不可或缺的一环；若美国主导的供应链受到打击，将是各方所不乐见。

因此，邓振中称，台湾的经济安全攸关台湾安全，而台湾安全也是组成美国国家安全与国家利益的重要一部份。为维护以美国为首的国际秩序，台湾在世界经济舞台上所扮演的角色不能遭弱化。

邓振中说，现存美台经济合作机制有台美经济繁荣伙伴对话（EPPD）、科技贸易暨投资合作架构（TTIC）、美台贸易暨投资架构协定（TIFA）与台美21世纪贸易倡议四个管道或平台。针对台美21世纪贸易倡议，他有个“雄心勃勃”的时程表，期盼在明年底前完成谈判，若能完成签署，将使美台经济关系更加稳固，双方工商界也会对彼此的投资与贸易更具信心。

邓振中也称，若双方完成签署台美21世纪贸易倡议，也是对国际社会传达强烈讯息，凸显美国不仅承诺支持台湾，更以实际行动具体落实承诺，这不仅具有经济意涵，也有其重要政治意涵存在。