中疾控解读“不再判定次密接”等措施：两害相权取其轻

中国国家疾控局副局长常继乐星期六（11月12日）在国务院联防联控机制召开新闻发布会上解读“不再判定次密接”、“取消中风险区”等优化二十条防控措施时说，评估发现，次密接的阳性检出率很低，次密接不去管、不去判，可以节约很多服务保障的资源。公共政策就要两害相权取其轻，所以不再判定次密接。同样中风险区划了以后，管控的人员比较多，也消耗防疫人员。所以在这种情况下，也是两害相权取其轻的决定。

根据中国网报道，常继乐说，第九版防控方案是今年6月28号正式发布，第九版实际上是在今年3月就已经开始有了雏形。4月5号到5月5号期间，中疾控在全国7个城市对九版的雏形进行了试点。当时在中国流行主要毒株是奥密克戎BA.1和BA.2，试点结果是密切接触者的阳性感染者末次暴露后，5天内检出阳性的比例是89.1%，7天是97.3%。所以九版是“7+3”。

6月28号发布以后，7月和8月又进行了方案的评估，当时中国主要流行株是奥密克戎BA.5和BA.5.2、BA.2.76。评估发现，密切接触者三天内检出阳性比例是81.4%，4天达到90.1%，5天达到94.5%，7天达到99.7%。根据这些结果，将隔离期限进一步优化到“5+3”。这个过程听起来少了2天集中隔离，这2天可以省出约30%的集中隔离资源。同时，因为奥密克戎的最长潜伏期是8天，所以采用的是“5+3”。

对于取消次密接判定，常继乐说，评估发现，次密接的阳性检出率很低，大概是3.1/10万，也就是10万个人里面有3个人。通过及时判定并且管控密切接触者，能够降低次密接的阳性率。根据这个情况，次密接不去管、不去判，可以节约很多服务保障的资源。中疾控出台公共政策，就要两害相权取其轻，所以不再判定次密接。

此外，取消中风险区的判定，常继乐说，第九版就统一成高风险、中风险、低风险区。经过第九版的实践应用以及7、8月份的评估，发现中风险区的阳性检出率为3/10万，刚才说的次密接是3.1/10万。中疾控认为有风险，但是不大。同时，中风险区划了以后，管控的人员比较多，也消耗防疫人员。所以在这种情况下，也是两害相权取其轻，决定取消中风险区。

再比如说高风险区外溢人员，原来是7天集中隔离，现在调成7天居家隔离。外溢人员的风险经评估以后大概是4.9/10万，但是这些人均在风险区域划定后7天内检出。所以把高风险区外溢的人员7天集中隔离改为7天居家隔离，考虑他到社区以后好管控，同时节省集中隔离资源。

另外，针对闭环管理作业的高风险人员，从原来的7天集中隔离或者居家隔离7天，改成5天居家健康监测，常继乐说，这也是经过实践和评估以后有了调整，这次发现在闭环管理的高风险人员，如果严格执行闭环管理措施，这些人他的阳性感染率很低，只有1.6/10万，比刚才说的中风险和次密的还要低。在这种情况下，可以调整成5天居家健康监测。

常继乐强调，所有的调整都是有依据的。可能大家听到原来的“7+3”改成“5+3”，认为是不是松了？实际上不但不松，反而要求更高了。这些调整要求在防控工作中要更科学、更规范、更快速地开展防控，把该管住的重点风险要管住，该落实的落到实处，该取消的也坚决取消，充分利用好现有的资源提高防控效率，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。

中国官方星期五宣布的二十条优化措施大幅放宽了防疫政策，包括取消入境航班熔断机制，将入境者“7天集中隔离+3天居家”管理措施，调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类等等。