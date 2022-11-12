深圳大学一餐厅员工坠亡 校方：成立专项工作组配合调查

深圳大学一名员工星期五（11月11日）在校区坠楼，校方星期六通报称，该员工系后勤保障部餐厅员工，并非网传第三方物业管理公司人员，经公安机关现场勘察，初步认定系高空坠亡，排除刑事案件。学校已成立专项工作组，配合公安开展调查。

根据深圳大学官方微博发布的通报，深圳大学一名员工星期五下午14时左右在南校区L-7坠楼，安保部门立即拨打了120并报警，经120医护人员现场确认，高坠者已无生命体征。

经查，该员工系后勤保障部餐厅员工，并非网上所传第三方物业管理公司人员。经公安机关现场勘察，初步认定系高空坠亡，排除刑事案件。



通报称，事发后，学校立即成立由校领导和相关职能部门组成的专项工作组，妥善处置善后事宜，积极配合公安机关开展调查。

关于有网民反映的第三方中航物业管理有限公司相关问题，通报说，学校将积极配合政府相关部门调查处理。在校园疫情管控期间，学校根据资源条件对一线员工的住宿进行了统一安排，提供了基本保障。对网民反映的其他个别问题，学校已责成后勤等部门逐一进行核查。

据深圳大学学生在网上反映，坠楼人员是一名保洁阿姨，因为疫情封控留校一个月了，相关公司不包食宿，不让回家，只能在教室打地铺，厕所洗澡晾衣服，而吃饭比学生贵30%。

