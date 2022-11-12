内蒙古官媒连日刊文批形式主义官僚主义

中国内蒙古自治区是本轮中国疫情的重灾区之一，内蒙古官媒从11月10日以来连日刊文批评各种形式主义、官僚主义问题，称事辍者无功。

《内蒙古日报》11月10日刊发短评文章《从机制上解决 “三多三少三慢”问题》，称各种形式主义、官僚主义问题之所以存在且反复发生，很重要的一个原因就是工作不规范。所以，解决作风顽疾必须讲规范、立规矩。

这篇文章要求领导机关和领导干部带头做起，规范职责履行、规范办事规矩、规范权力行使，精减文件、精减会议、精减临时机构、精减规范督查检查、减少陪会陪同，切实清除障碍梗阻、摒弃繁文缛节。

隔天，《内蒙古日报》再刊发短评文章《干工作要讲规范》，称凡是中央有明文规定的，都要认真遵照执行，怎么规定就怎么执行，不讲条件、不打折扣、不搞变通。中央有关政策规定没有要求地方出配套措施的，就一竿子插到底去抓，不要画蛇添足，更不能层层加码，搞不好就会跑偏走样。

星期六（11月12日）出版的《内蒙古日报》头版刊发短评文章《向精减要效率》，称形式主义害死人、累死人。林林总总的形式主义问题，不仅加重了机关和基层的负担，而且严重影响了各项工作效率。

文章称，“事辍者无功，耕怠者无获”。形式主义沉疴具有很强的顽固性和反复性，抓一抓会好转，松一松就反弹，明目张胆的不敢了，稍不留意隐形变异的又出来了。抓精减抓整治不能指望毕其功于一役，必须拿出钉钉子精神，一锤接着一锤敲，一锤比一锤更有力，驰而不息、久久为功，才能取得干部群众满意的成果。

在《内蒙古日报》连日发文前，11月5日至8日，内蒙古自治区党委书记孙绍骋在呼和浩特主持集体学习时，提到特别是要针对“三多、三少、三慢”问题，着力在规范、精减、提速上下功夫。

孙绍骋说，规范，就是规范职责履行、规范办事规矩、规范权力行使，既不能失职，也不能越权。精减，就是要下决心继续精减文件、精减会议、精减临时机构、精减规范督查检查、减少陪会陪同，严防“文山会海”隐形变异、反弹回潮。提速，就是要做到决策拍板果断、执行落实迅速、谋划工作超前，只争朝夕。

此外，中国国务院星期五出台二十条优化疫情防控工作措施，当中就要求加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。

根据中国国家卫生健康委员会数据，内蒙古星期五新增88起本土确诊病例和1190起本土无症状感染病例，为本轮疫情重灾区之一。