四川警方破获特大假冒商标案 涉案5000多万人民币

四川省营山县公安局侦破特大跨区域假冒注册商标案，共16人落网，涉案金额达5000余万元（人民币，下同，约965.57万新元）。

据澎湃新闻星期六（11月12日）报道，四川营山县公安局近日成功侦破一起特大跨区域假冒注册商标案，抓获犯罪嫌疑人16人，捣毁制假生产工厂一处，销售门店五处、网店三个。

据营山县公安局通报，营山县公安局森林警察大队今年6月在市公安局森林暨食药环知侦查支队指导下，在技侦、网安等部门的支持配合下，以本地一销售假冒品牌服装店作为案件切入点，成立专案组，进行长达近一个月的专案经营和分析研判，通过追踪溯源，奔赴南充、成都、深圳、广州等地实现了全链条、全环节打击犯罪，成功破获“6.27”特大跨区域假冒注册商标案。

经查，2020年以来，犯罪嫌疑人张某璐、张某云团伙，在深圳某区租用两间铺面，以微信、QQ为渠道，从犯罪嫌疑人周某芳等处购买假冒香奈尔、迪奥、芬迪等品牌的商品，向各地从事销售假冒注册商标的商品的批发商、终端客户进行销售。

同时，犯罪嫌疑人任某、任某丽等人在成都、南充等地租用门铺面共三间，从张某璐、张某云团伙购得假冒香奈尔、迪奥、芬迪等品牌服装进行销售。

截止目前，专案组查获假冒LV、香奈儿、迪奥、芬迪、古驰等14种奢侈品牌衣服、鞋子、名包等2100余件，涉案金额5000余万元，共抓获犯罪嫌疑人16人，目前已移送起诉七人，案件正在进一步侦办中。