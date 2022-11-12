港商界和议员促放宽入境检疫措施

自香港政府放宽入境检疫措施至“0+3”（取消酒店隔离，实行三天居家健康监测）后，未有消息指会在何时再放宽，香港业界和多名议员期望港府早日放宽入境措施。

据香港《星岛日报》报道，香港批发及零售界立法会议员邵家辉星期六（11月12日）出席电台节目时称，港府逐步放宽入境措施，对业界是好事，但希望可以加快放宽步伐。

邵家辉称，“0+3”入境措施虽对香港商界和旅游业界有所帮助，但成效不大。他认为要令旅游业真正复苏，相关入境措施应与外地看齐，以吸引海外游客。部分港人将在圣诞及新年假期期间离港旅游，这可能会影响香港本土消费。

出席同一电台节目的香港旅游界立法会议员姚柏良称，“黄码”安排对入境旅客不合理，导致“团进团出”安排需要调节旅客饮食安排，他更认为，即使推出“团进团出”，也不足以吸引外国旅客。他以2018年的900万旅客人次为例，称“团进团出”安排能吸引2至3%当年旅客已经很好了。

香港厂商会会长史立德也同意“团进团出”安排未必能够吸引太多旅客，他建议港府可争取吸引更多商务旅客来港。他称，目前香港在世界各地中，入境防疫措施仍属最严格，希望港府尽快放宽“0+0”，避免香港失去竞争力。

另外，行政会议成员兼商界立法会议员林健锋称，中国大陆放宽检疫措施有助香港经济复苏，不但加快深圳健康驿站名额的流转，更可方便旅客来往大陆及香港，期望港府尽快与大陆商讨逆向隔离，并研究允许点对点商务通关。他建议港府应放宽黄码人士可到访食肆、酒吧等场所，并与航空公司商讨增加航班。