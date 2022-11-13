富士康：力争最短时间内使郑州厂区产能恢复正常水平

富士康首席执行官刘扬伟星期四（11月10日）说，公司力争最短时间内使遭遇冠病疫情和员工短缺问题的郑州厂区产能恢复到正常水平。

《华尔街日报》报道，富士康说郑州厂区仍在运营中，处于闭环管理状态。这意味着工人们基本上与外界隔绝，被要求在宿舍住所、园区之间以“两点一线”方式通勤。富士康没有说郑州厂区打算在什么时候结束闭环管理。

富士康郑州厂区是全球最大的苹果公司iPhone组装基地。今年10月，郑州厂区开始出现疫情，几个星期来，随着富士康努力应对该厂区疫情，iPhone生产受到了干扰。10月末，有人拍摄的视频显示，由于担心感染冠病，大量工人逃离了该工厂，当地政府派出团队到现场处理危机。

刘扬伟表示，从长远来看，此次干扰不会影响到富士康，部分原因是该公司在中国以外地区也有生产线，包括在印度和越南。

他在星期四与投资者举行的业绩电话会议上表示，富士康将继续通过全球布局来提高公司竞争力。

刘扬伟称，富士康郑州厂区拥有20多万名员工。据Counterpoint Research称，根据之前的预测，在正常产能下，富士康郑州工厂的产量将分别占到iPhone 14基本款和高端的iPhone 14 Pro机型全球总产量的80%以上和85%。

