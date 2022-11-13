郑州书记要求追阳流调“日清日结”无风险人员“应出尽出”

在中共政治局常委会研究疫情防控工作专题会议后，河南省市联合召开郑州疫情防控工作会议。郑州市委书记说，追阳流调要“日清日结”，无风险人员“应出尽出”。

据郑州日报报道，河南省市星期六（11月12日）联合召开郑州疫情防控工作视频调度和攻坚动员会议，会议听取了各开发区、区县（市）近期疫情防控工作和教育专班防控情况汇报，对集中力量打好重点地区疫情歼灭战作了安排部署。

河南省委常委、市委书记安伟指出，要坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，坚决落实进一步优化防控工作的“二十条”措施，坚决克服厌战、麻痹、等靠、“躺平”等心态。

安伟强调，追阳流调要“日清日结”，统筹重点人群和社会面筛查追踪，发挥好数字化平台作用，全链条抓好“采、送、检、核、管”，确保阳性病例和密接者高效锁定、快速管控、当日转运。隔离转运要快隔快出，加大资源周转速度、提高使用效率，严格按照“二十条”新标准，推动阳性病例和密接人员“应转尽转、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治”，无风险人员“应出尽出”。

安伟也说，核酸检测要全面覆盖，有序开展集中核酸检测，社会面做到“应检尽检”，有效筛查发现风险点。风险管控要到点到位，坚持“放中管”，提高管控精准化科学化水平，严把高风险点、重点人群和重点场所，持续扎紧“四个口袋”、守牢“三道防线”。

他要求，监督执纪要全面从严，采取“四不两直”方式，重点督查检查疫情防控中存在的形式主义、官僚主义特别是漠视群众需求、不担当不作为、层层加码、“一刀切”等问题，坚决做到问题整改不到位不放过。