蔡英文称一直没接受“一国两制”方案 吁选民为台湾挺身而出

台湾总统兼民进党主席蔡英文说，地方选举将影响世界如何看待台湾，因此希望选民“1126，再次为台湾挺身而出”。她也称，一直没有接受“一国两制”方案，是因为一个有自信、团结、有准备的台湾，是国际社会最支持的台湾。

据台湾《联合报》报道，民进党星期六（11月12日）晚上在台北凯达格兰大道举行“1112为台湾鼓舞”，为双北候选人陈时中与林佳龙，及所有党籍提名的县市长候选人进行选前关键冲刺。

蔡英文说，这是中共二十大后，台湾的第一场选举，全球关注台湾，每一个决定都会影响世界如何看台湾，要拜托大家“1126，再次为台湾挺身而出”。

蔡英文称，很多人会认为总统选举和地方选举不一样，但就在四年前，台湾地方选举的结果，被对岸视为可以对台与取予求的讯号，不到两个月就推出“一国两制台湾方案”；现在有些人更为了选举，说民进党只会抗中保台，还说投给民进党，就是投给战争。

蔡英文说，自己执政以来都遵守承诺、维持现状，国际社会也从来没有把台湾当作破坏现状的一方；相反地，越来越多的国家，把台湾的民主和安全视为是国际秩序和平稳定的关键。

蔡英文说，台湾人对民主的坚持，不是对任何人的挑衅。面对极权的扩张，必须守护民主，要有坚定的信念以及自我防卫的意志，越是做好准备，对岸冒进的机率就越小，越是坚定团结，台湾就越强壮、越安全。

蔡英文说，一个有自信、团结、有准备的台湾，就是国际社会最支持的台湾，这就是为什么自己要坚守“四个坚持”、推动“四大韧性”，这也就是为什么自己没有向“一国两制台湾方案”屈服。

蔡英文说，身为总统，使命就是用尽一切努力，让台湾依然是台湾人的台湾。当世界都在支持民主台湾，台湾人更要支持台湾民主，11月26日要再一次挺身而出，要给全世界一个正确的讯息，台湾要更坚定的捍卫民主，让世界更团结支持台湾。