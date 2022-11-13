网传中国男足前主帅李铁被带走调查

中国互联网流传中国国家足球队前主帅李铁被有关部门带走调查，而且他被带走时正在参加中国足协举办的职业级教练培训。

微博认证为“《体育嗨翻天》节目主持人”的微博号“李平康1991”星期六（11月12日）发文说：“多个消息源确认李铁确实出了点情况，不过从之前的情况看，被带走也不一定就会坐实，只不过尴尬的是，昨天（11日）刚刚官宣加入世界杯解说天团，如果不能在世界杯开始前回来，他这个事就等于公开了！ ​​​”

这名微博简介为澳大利亚资深体育媒体人，还贴上“前国足主帅李铁被带走”以及“李铁被带走时正接受培训”等标签字句。

新浪体育官方微博也转发了这条微博并写道：“据悉，被带走前李铁正在参加足协举办的职业级教练培训线下会议”。

红星新闻星期六就此尝试联系中国足协，但是相关联系人没有回复。

红星新闻引述一位知情人士透露，李铁被带走一事并非完全空穴来风，但是他感觉已经没事了，“好多事情不是网上传的那么简单。等着看他的解说吧！”

李铁是中国国足史上最年轻的主帅，他年少时曾赴“足球王国”巴西留学训练五年。期间，他也入选中国国足参加世界杯外围赛第二阶段十强赛，并与李金羽、隋东亮、张效瑞被中国球迷们称为“四小天鹅”。他们三人与李铁一样，都在巴西接受训练。

后来回中国后，李铁也表现不俗，2001年还帮助中国队打进2002年世界杯。这次世界杯也是目前中国国足打入世界杯决赛圈的唯一一次。

2002年世界杯后，李铁去了英超埃弗顿，并打上了主力，遗憾的是2004年回中国备战世界杯足球预选赛，在训练中受伤，最终状态一路下滑，直到退役。

不过，他并没有放弃足球生涯，反而以执教的方式延续——从2012年担任广州恒大助理教练，到2015年出任河北华夏主教练，再到2017年担任武汉足球俱乐部主教练，以及2020年接任意大利籍前广州恒大教练里皮，成为中国国足主教练。

李铁去年12月辞去中国国足主教练，其职务由武汉足球俱乐部主教练李霄鹏接任。