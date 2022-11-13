防疫松绑刺激股市大涨 杨惠妍再度荣膺中国最富女性

碧桂园联席主席杨惠妍再次成为中国最富有的女性。

在政府表示将放宽一些防疫规定之后，中国股市上涨，今年以来跌幅最大的一些股票飙升。

据彭博社报道，碧桂园星期五（11月11日）在香港市场创纪录飙升35%，其物业管理子公司大涨21%。根据彭博亿万富豪指数，杨惠妍的财富因此达到84亿美元（下同，115.3亿新元）。碧桂园股价本周累计飙升76%，杨惠妍的财富因此增加25亿美元。

据报道，杨惠妍在7月份失去中国和亚洲最富有女性头衔，因为全国性的地产危机冲击了包括碧桂园在内的中国开发商。尽管本周大幅反弹，但该行业仍在苦苦挣扎，碧桂园及其附属公司仍是今年跌幅最大的恒生指数成份股，两者跌幅均超过67%。

此外，中国另一家地产商龙湖集团本周也大幅上涨，帮助创始人吴亚军的财富增至74亿美元。当她上个月卸任董事会主席时，该公司的股票和债券遭遇重挫。

由于严格的防疫政策拖累了中国经济，中国股票今年损失惨重。交易员们一直在寻找放松防疫限制的迹象。中国星期五将入境旅客的隔离时间从10天缩短至8天，减少了检测要求并取消航班熔断。恒生指数创3月以来最大单日涨幅。

不过，中国的超级富豪们仍可能录得至少十年来最惨淡的一年。在彭博指数的全球500富豪中，中国有72人上榜，截至星期四（10日）的总身家为7700亿美元。而在去年年底，中国有79人上榜，总财富1.1万亿美元。