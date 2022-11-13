彭博：中资公司手握20多家加拿大矿业公司股份

中国公司持有20多家加拿大矿业公司的股份，其中包括一些业界翘楚。加拿大近期打击外国投资关键矿产的举措，将令中国的投资热情降温。

彭博汇编的数据显示，加拿大泰克资源、艾芬豪矿业、第一量子矿业等至少27家上市公司均有股东与中国有关联。由于加拿大为保护其矿产财富所采取的最新举措，吸引这类投资者或鼓励其增持，现在将变得愈加困难。

彭博社引述Borden Ladner Gervais LLP的外国投资法律专家Subrata Bhattacharjee说：“加拿大表示不希望看到受到政府影响的投资者注资......这将使一些矿业公司在寻找替代融资来源方面陷入困境。”

据彭博汇编的数据，中国企业过去十年参与了89宗加拿大金属和矿业公司宣布的收购和投资交易。这些交易价值140亿美元（192亿新元）。许多交易涉及的公司与加拿大认定的31种关键矿产有关。

数据显示，在北美和南美矿山生产铜和锌的泰克资源将中国主权财富基金中投公司列为其最大股东。由亿万富豪、矿业巨头Robert Friedland创立的艾芬豪矿业的最大股东则包括中国国企紫金矿业以及中信金属旗下的子公司。

数据也显示，在小型公司中，Lithium Americas Corp.最大的投资者是中资公司赣锋锂业旗下的一家附属公司，而Fission Uranium Corp.的最大股东与中国国企中广核有关。总部设在温哥华的Nickel North Exploration Corp.则将Sinotech Hong Kong Corp.列为其最大投资者。

