上海中小学托幼每周一三五进行核酸检测

中国上海市星期天（11月13日）进一步优化冠病疫情防控措施，当中要求中小学（含中职校）和托幼机构每星期一、三、五进行校内核酸检测，并强调核酸检测相关要求根据疫情形势进行动态优化调整。

此前，当地中小学校、托幼机构的师生员工，需持24小时内核酸检测阴性报告进校，每日离校前完成一次核酸采样。

据上海市政府新闻办微信号“上海发布”，除了调整上述防控措施，具体还包括对密切接触者，管理措施由“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。

此外，判定密切接触者，不再判定密接的密接；将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，高风险区连续5天未发现新增感染者，降为低风险区；对入境人员，管理措施由“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。

明确入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35；一般不再按行政区域展开全员核酸检测，只在感染来源和传播链条不清、社区传播时间较长等疫情底数不清时展开。

“上海发布”最后提到，上海下一步将严格按照中共中央、中国国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零不动摇，抓好疫情防控和优化调整措施的实施，科学精准做好防控工作。