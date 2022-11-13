港专家预计明年夏季香港可全面复常

香港政府专家顾问孔繁毅预计，明年夏季香港社会生活可全面复常。

据明报11月13日报道，冠病疫情影响香港近三年，虽然近日防疫措施有所放宽，但口罩令、限聚令等社交距离措施仍维持。孔繁毅预计，到明年夏季可全面复常，包括取消所有入境限制，不用再做核酸检测。

孔繁毅分析，到那时，从科学角度上来讲，监察有何变种病毒进入香港的作用已不大。

孔繁毅又说，若明年夏季染疫个案数目不多，或不用再维持口罩令，社区其他措施也能取消，但到了冬天，民众可能仍要继续戴口罩，并要打冠病和流感疫苗。