尹力接替蔡奇 出任北京市委书记

中共二十大闭幕之后，地方高层人事调整持续，新任中共政治局委员的原福建省委书记尹力，接替蔡奇担任北京市委书记。蔡奇已经升任政治局常委、中央书记处书记。

据新华社星期天（11月13日）报道，中共中央决定，蔡奇不再兼任北京市委书记、常委、委员职务，尹力任北京市委委员、常委、书记。

今年60岁的尹力，早年在俄罗斯医学科学院获博士学位，也曾在美国哈佛大学公共卫生学院进修。2003年，尹力从中国国务院研究室转赴中国卫生部，历任国际合作司司长、办公厅主任，2008年9月升任卫生部副部长，2012年2月兼任中国国家食品药品监督管理局局长。

2013年初，国务院组建中国国家卫生和计划生育委员会，尹力出任国家卫计委副主任。2015年3月，尹力首次赴地方工作，任中共四川省委副书记，2016年升任四川省长。

担任四川省长近四年后，尹力于2020年11月转任福建省委书记。

另据新华社报道，中国人力资源和社会保障部部长周祖翼已接替尹力，担任福建省委书记。

57岁的周祖翼是浙江人，毕业于浙江大学地质学系，1989年在上海同济大学获理学博士学位后留校任教。27岁任同济大学海洋地质与地球物理系副教授、副系主任，31岁时受聘为博士生导师。

周祖翼曾任同济大学海洋与地球科学学院院长，校党委副书记，2008年11月任上海市委组织部副部长，三年后重回同济大学任职党委书记，明确为副部长级。2014年8月，他调任中央组织部，任部务委员（副部长级）兼干部二局局长，2016年10月任中央组织部副部长，2019年任中央编办主任，晋升为正部级，成为当时16个中共中央部门中最年轻的一把手，今年5月担任人社部部长。

