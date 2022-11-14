沙特外长：习近平12月到访聚焦贸易关系和区域安全

沙特阿拉伯外交部长朱拜尔说，中国国家主席习近平即将访问沙特的行程，将聚焦贸易关系和区域安全。

据路透社上星期六（11月12日）引述两名知情人士报道，中国国家主席习近平预计将于12月下旬访问沙特阿拉伯，并与波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）六国领袖一起出席中国-波斯湾峰会，并拟与其他阿拉伯国家领袖进行第二场峰会。

习近平此次出访正值沙特和美国因原油产量出现分歧关系闹僵，美国也密切关注波斯湾阿拉伯国家与中国的合作日渐深化。

沙特外长朱拜尔（Adel al-Jubeir）未透露习近平访问细节，仅称中沙领袖之间的访问实属“正常”。

朱拜尔12日在埃及举行的联合国气候变化大会（COP 27）场边受访时说：“中国是沙特阿拉伯最大的贸易伙伴，我们在中国有巨额投资，而中国在沙特阿拉伯也有巨额投资。我们双方都有巨额投资，这类访问并非罕见。我们也与其他贸易和战略伙伴互访，无论是美国、英国、法国、德国，国家之间就这么做。”

谈及习近平到访的关注点，也是沙特气候特使的朱拜尔说：“我们关注我们在乎的事情：区域和世界稳定和安全，如何进一步提升两国的贸易与投资，当然还包括目前为国际关系议程之首的气候议题。”