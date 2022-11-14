台湾盼借亚太经合峰会与CPTPP会员国会谈

台湾正式申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）已满一年，但尚未获受理审查。据悉，由于亚太经合峰会（APEC）成员国与CPTPP成员国重复度高，台湾拟在APEC期间安排与CPTPP会员国进行会谈。

据台湾《工商时报》星期一（11月14日）报道，据悉，台湾经贸办总谈判代表邓振中与国发会主委龚明鑫分别于15日和16日搭机启程赴泰国出席双部长会议，20日返台。17日开完部长级会议后，他们将于18日和19日以顾问身份陪同台积电创办人张忠谋参加APEC领袖会议。

张忠谋曾透露，在许多非正式场合裡，会跟别的国家领袖见面，在“没有第三者的场面”，有一对一谈话，会充分利用这种聚会达台湾立场以及寻求各国对台湾的支持。

据了解，在APEC会议期间或返台前，台湾代表团有望安排与部分会员国进行会谈。其中，美国贸易代表戴琪将赴曼谷，邓振中是否再度与戴琪会晤备受关注。

外界猜测，邓振中除将把握机会与戴琪就台美21世纪贸易倡议进度会谈外，台湾APEC领袖代表团也将争取与日本、新加坡、加拿大、墨西哥等CPTPP会员国进行会谈，争取拓展经贸空间机会。

知情人士低调称，会谈因变数还很大，可能到前一天才能敲定，一旦有机会不排除触及台美经贸及加入CPTPP等议题。

据了解，台美经贸在21世纪贸易倡议进入谈判后已步上轨道，台方盼传达加速谈判进程讯息，其余会谈着重争取加入CPTPP。