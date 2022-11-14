重庆新增2297名感染者 官方要求把风险人员全部捞干

中国重庆市冠病疫情不断加剧，星期天（11月13日）新增2297名本土感染者，重庆市官方强调，全市要聚焦打赢中心城区疫情歼灭战，把风险人员全部捞干，不能让疫情回流扩散。

据重庆卫健委消息，重庆市13日新增本土确诊病例150例，其中20例在区域核酸检测中发现，36例在扩面核酸检测中发现；新增本土无症状感染者2147例，其中1144例在区域核酸检测中发现，140例在扩面核酸检测中发现。

截至11月13日24时，重庆市现有本土确诊病例1108例、本土无症状感染者6933例。

另据《重庆日报》报道，中共重庆市委书记陈敏尔星期天主持召开专题会议，调度部署疫情防控工作。

会议指出，重庆市疫情仍在快速发展，疫情形势异常严峻，全市要聚焦打好打赢中心城区疫情歼灭战，扎实抓好中心城区协同防控，树牢一盘棋思想，减少人员流动，严控人员聚集，让社会面更有效地静下来，让防控力量更高效地动起来。

会议强调，要动态掌握群众需求，做好日常生活和防疫物资的调运储备，确保居民生活必需品保供到小区到门户，保障群众及时就医和紧急外出等需求。

会议也提及，要着力维护社会安全稳定，做好管控区域内安全防范工作，强化社会治安防控，做好群众思想工作和教育引导，及时处置化解矛盾纠纷。

会议要求，要高质高效开展核酸筛查，应检尽检、快检快出，坚决杜绝检测过程中出现交叉感染；继续快速追阳找阳，缩短追阳找阳时间，把风险人员全部捞干，绝不能让疫情回流扩散；安全有序做好转运，把重点风险人员更快转运出去，确保应转尽转、应收尽收。