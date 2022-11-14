亚洲七人榄球赛误将示威歌误当国歌播放 港府表达强烈不满

香港特区政府星期一（11月14日）凌晨发声明，对星期天（13日）在韩国仁川举行的亚洲七人榄球系列赛第二站香港对韩国决赛中，主办当局将一首与“港独”示威有密切关连的歌曲，当中国国歌播放，表达抗议和强烈不满。

综合网媒“香港01”、《明报》等报道，香港榄球队13日作客韩国仁川出战亚洲七人榄球系列赛第二站比赛，在面对韩国的决赛中，主办机构在播放国歌环节时，未播出中国国歌《义勇军进行曲》，并以反修例示威歌曲《愿荣光归香港》取而代之。

港府发言人说：“中国国歌是我们国家的象征。主办机构有责任确保我们的国歌得到应有的尊重。我们已于昨晚以书面要求香港榄球总会严正处理该事件，展开全面深入调查及提交详细报告，并向主办机构亚洲橄榄球总会（Asia Rugby） 表达我们的极度不满。”

根据香港榄球总会向香港文化体育及旅游局提供的初步资料，亚洲橄榄球总会已向香港榄球总会致歉。他们确认香港代表队教练向他们提交的国歌录音正确无误，并解释事件是由当地主办机构一名初级人员的人为错误所致。香港七人榄球队在球场上听到错播国歌时，已立即知会主办机构。主办机构在赛事完毕后，已立即在场馆内公开致歉，并在香港榄球代表队在赢得此站冠军后出席的颁奖礼上，播放正确的中国国歌。

香港榄球代表队将在11月底参加在迪拜举行的亚洲七人榄球系列赛第三站赛事。港府已责成香港榄球总会，确保不会有同样情况发生。