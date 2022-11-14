网传重庆“孕妇送医延误” 官方通报：社区应变能力不足 已道歉获谅解

网传重庆九龙坡一名孕妇送医延误后流产，当地官方通报初步调查情况称，网传120救护车进入小区受阻等情况不属实，但确实存在社区工作人员、物业公司沟通问题，及社区车辆保障不及时等问题。九龙坡区委、区政府已向当事人道歉，并责成有关方面给予适当补偿，获当事人谅解。

重庆九龙坡区委、区政府星期一（11月14日）在微信公号“九龙坡发布”发布关于网传石桥铺四季香山小区一孕妇送医延误一事的初步调查情况。

通报说，网上反映石铺四季香山小区孕妇雷某星期六（11月12日）早上电话联系社区产检，之后被送至九龙坡区中医院后孕妇流产，质疑送医延误。

调查发现，社区对于居民外出就医按流程进行处置，网传120救护车进入小区受阻等情况不属实。但确实存在社区工作人员、物业公司与患者本人之间沟通不及时、不到位，社区车辆保障不及时，社区工作人员应变处置能力不足，没有急群众之所急等问题。

通报指，孕妇雷某星期六（11月12日）上午7时20分左右因自感身体不适拨打四季香山物业办公室电话联系物业工作人员赵某某提出需派车就医。她在8时24分被安排到九龙坡区中医院就医。社区唯一的转运车已被使用，无其他车辆。小区物业工作人员赵某某、社区工作人员肖某某9时45分开始沟通安排车辆，但一直没有落实。四季香山物业公司负责人王某某在10时59分用其私家车送雷某及其丈夫前往九龙坡区中医院，并于11时26分到达区中医院。

九龙坡区委、区政府称，已向当事人道歉，并责成有关方面给予当事人适当补偿，已获当事人谅解。同时，区纪委监委对有关干部立案调查，相关部门对物业公司进行详细调查，依纪依规对相关责任人严肃处理。

据重庆发布星期天（11月13日）消息，重庆市疫情防控指挥部综合办公室印发了《关于在中心城区全域协同防控中进一步做好社区服务保障有关工作的通知》显示，要保障群众及时就医和紧急外出等需求，对孕产妇、急难危重病人及其陪护人员无条件放行，小区配备专车，主动做好服务，对因紧急突发情况确需外出的人员要及时放行。