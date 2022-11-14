16措施提振楼市 中国房地产股价飙涨

受中国金管部门出台提振楼市措施的利好消息影响，中国房地产股价星期一（11月14日）开市后飙涨，主要大陆房企股价涨幅超过30%。

综合路透社和澎湃新闻报道，中国大型房地产企业碧桂园、龙湖集团、雅居乐集团、富力集团、龙光集团和合景泰富集团等股价，在14日开市后的涨幅均超过30%。恒生中国内地地产指数上涨15%。

中国A股14日也集体高开。其中上海证券交易所综合股价指数高开0.54%，深圳证券交易所成份股价指数高开0.52%，创业板指数高开0.06%。

香港恒生指数高开3.89%，香港恒生科技指数涨5.56%。中国地产、金融、科技板块大幅高开，碧桂园服务、龙湖集团、碧桂园涨近15%领涨蓝筹，中国平安涨近9%。

汇率方面，人民币兑美元中间价报7.0899，调升1008个基点，创2022年9月27日以来最高，调升幅度创2005年7月22日以来最大。

中国金融监管部门出台16条重磅措施，从房地产企业融资、保交楼、个人贷款等多个层面提振疲弱的楼市。分析看好新一轮救市政策加速楼市触底反弹，预计本周房地产股将大幅拉升。

中国互联网星期天（11月13日）流传一份《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，多家媒体也引述消息人士证实文件真实性。根据网传图片，这份11月11日发布的文件，落款为中国央行和银保监会。