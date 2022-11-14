乌鲁木齐称网传疫情发布会视频被商家剪辑非广告植入

新疆乌鲁木齐市商务局针对网上流传疑似该市疫情防控新闻发布会为一家宠物用品打广告的视频做出声明，称该企业为了自我宣传，对新闻发布会视频进行剪辑，在网络上造成了极为恶劣的影响。经调查，该宠物用品店违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》，被罚款50万元（人民币，下同，约10万新元）。

乌鲁木齐市商务局于星期天（11月13日）在微信公众号“乌鲁木齐商务粮食”发布了关于星期六（11月12日）乌鲁木齐市疫情防控新闻发布会相关视频的声明。

声明称，近期，针对广大市民反映的特殊生活物资特别是孕婴用品、宠物用品保供问题，为充分满足各族群众多样化个性需求，乌鲁木齐市商务局在做好粮油米面肉菜蛋奶等基本生活必需品保供的基础上，积极挖掘资源，对接相关企业，拓宽供应渠道，筛选出喜洋洋爱婴、童泰孕婴、德汇广场等孕婴用品企业三家，宠乐嘉动物医院、阿闻宠物、新疆小祖宗宠物用品等宠物用品供应企业三家。

声明也称，为了便于居民购买，在11月12日乌鲁木齐市疫情防控新闻发布会上公布了相关企业名单。

声明指出，其中新疆小祖宗宠物用品为电商企业新疆哎呦喂食品有限公司的线上子平台，该企业为了宣传自身，对新闻发布会视频进行剪辑，将宠乐嘉动物医院、阿闻宠物两家企业删除，只保留了新疆小祖宗宠物用品1家，断章取义、混淆视听，在网络上造成了极为恶劣的影响，相关部门已介入调查。商务局将保留对其追究法律责任的权利。

据乌鲁木齐市市场监督管理局官方微博消息，乌鲁木齐市市场监督管理局14日发布案件通报称，11月13日上午，乌鲁木齐市米东区小组棕宠物用品店(抖音号：新疆小祖宗宠物用品店)下载录制11月12日晚乌鲁木齐市疫情防控新闻发布会视频。断章取义、刻意删剪、屏蔽其他保供企业相关内容，在抖音平台发布片面信息，误导公众认为其店铺是疫情防控期间政府唯一指定的“全城配送宠物用品店”，扰乱了正常的保供秩序，破坏了市场公平竞争。

通报称，宠物用品店违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》，乌鲁木齐市市场监督管理局决定依法对小组棕宠物用品店作出罚款50万元的行政处罚，并列入严重违法失信名单。