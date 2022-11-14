受地产政策调整叠加资金面收紧影响 中国国债持续大跌

受房地产市场政策调整和近期资金面收紧影响，中国国债星期一（11月14日）延续上周五跌势。

据彭博社报道，中国10年期国债活跃券收益率14日上午升逾6个基点，报2.80%，参考中债收益率估值，势创今年7月以来新高。

中国官方上星期五（11日）宣布放宽部分防疫管控措施后，利率债市场因而大跌，10年期国债收益率当天攀升6个基点，为约一个月来新高。随着近期资金市场出现收紧迹象，收益率曲线短端利率涨幅更大，一年期收益率升10个基点，参考中债收益率估值，创下2021年1月底来的最大单日升幅。

彭博周末援引知情人士报道称，中国监管部门推出进一步促进房地产市场平稳健康发展的多项措施，包括鼓励对未来半年内到期的开发贷款、信托贷款等存量融资，可以允许超出原规定展期一年等，对深度调整中的楼市实施更全面的金融支持。

中国广发证券分析师刘郁在报告中指出，今年以来债市收益率围绕资金利率、疫情影响和地产市场的表现震荡下行，不过近期这三个方面都在起变化，债市存在继续降杠杆的可能。

彭博数据显示，银行间隔夜回购成交量近期明显萎缩，30天移动平均值已经跌到不足4.5万亿元人民币（8700亿新元），创5月来的新低，显示债市杠杆已有所下降。

刘郁说，短期来看影响债市的关键还在资金面，而资金利率中枢短期或维持较高位，预计隔夜多在1.5%至1.6%的区间，七天期在1.8%至1.9%的区间。