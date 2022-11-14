【G20】白宫：拜登期待习拜会能为中美关系设置护栏

美国总统拜登星期一（11月14日）下午将与中国国家主席习近平会面。美国白宫称，拜登希望两人会面能够修复沟通渠道，为两国关系设立护栏。

综合彭博社和法新社报道，不具名白宫高官星期一告诉记者：“我们正处于竞争之中。拜登总统接受这一点，但他想确保这种竞争是有界限的，我们建立护栏，我们有明确的规则，我们所做的这一切是为了确保竞争不会转向冲突。”

这些官员说，拜登寻求的是为两国关系奠定基础，以负责任和务实的态度加强沟通，这次两国领导人的会谈也得到了美国盟友广泛的支持。

这些官员称，这次的会面本身就有助于与北京恢复更正常的沟通，“我们所做的这一切是为了确保竞争不会演变成冲突”。

根据白宫公布的消息，拜登和习近平将于星期一下午5时30分在印度尼西亚峇厘岛进行会晤，这是拜登上任总统近两年来，首次与习近平面对面的会谈。

拜登和习近平将进行会晤的地点穆里亚酒店（Mulia Hotel）的全景。（路透社）

一名白宫高官表示，他们希望两人的会谈能实现的唯一具体成果是，正式恢复两国之间小规模的合作和沟通，因为这种合作和沟通在很大程度上已经枯竭。

这名官员称，“我们的观点是，沟通的渠道应该是开放的”，且不仅要开放渠道，还要授权双方的主要官员能真正跟进两名领导人将要谈论的一些内容。

还有一名官员乐观地称，筹备这次会议的工作已在“中国系统中”为更广泛的对话“创造空间”，这一切都非常安静地发生。

美国国家安全顾问沙利文星期天（11月13日）告诉记者，习拜会可能长达“几个小时”。他说：“总统认为美国和中国正在进行一场激烈的竞争，但这种竞争不应恶化成冲突或对抗。我们必须负责任地管理竞争……两国也有可以合作的领域。”

报道称，拜登希望能在会谈中确认两国可以合作的领域，尤其是气候变化等跨国性问题。一名白宫官员说，这些是两国合作的领域，而且“作为一个负责任的国家，我们当然认为我们应该在这些领域进行合作”，但也强调，在这方面加强合作不一定意味着在“更棘手的问题”上，两国的紧张关系会有所放缓，比如台湾问题。

拜登星期天在东亚峰会上强调，美国与中国的沟通渠道会保持畅通，以确保两国的竞争不会恶化成冲突。他说，美国会继续与中国竞争，也会继续就中国人权记录发表意见，同时强调台湾海峡和平，以及确保南中国海航行自由的重要性。

世界各国关注拜习会能否找到缓和双边关系的共识，抑或永久走向脱钩分离。不过，美国官员尝试管控全球对习拜会的期望值，说美中首脑不会有重大的宣布。这些美国官员认为，两人的会面只是第一步，而不是决定性的摊牌。