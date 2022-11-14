朱立伦：民主是人民做主不是民进党为主

台湾九合一地方选举将于11月26日举行，国民党主席朱立伦在脸书发文称，台湾民众将在选举当天用选票告诉全世界，民主是人民做主，不是民进党为主。

朱立伦星期一（11月14日）在脸书写道，每次一到选举，民进党不是诉诸黑函、奥步（不好招数），就是拿外部因素转移焦点，恐吓台湾人民，从来不会检讨自己的执政缺失。

他说：“我们看到，近日蔡英文总统无心治国、忙跑辅选，更一再地明示、暗示：如果民进党选输了，国际社会对台湾的看法就会改变。如果不投给民进党，将是传递一个错误的讯息给世界。

“我要正告蔡总统，妳错了。台湾的民主，不会是民进党为主，也不是任何一党可以说了算。”

朱立伦强调，台湾的民主，不该是放任政府执政失能，劳退基金亏损数千亿无人负责；不该是可以滥权设立黑机关，追杀在野党、掠夺民间财产；不该是可以把黑手伸入媒体，替当权者扭曲事实；不该是护航特定疫苗，又封存资讯不让民众了解真相、损害民众健康；不该是党政高层与黑道宴饮，放任治安败坏、民众被诈骗集团囚禁虐待；不该是用大内宣挑起对立，真正面临威胁时却又束手无策、无能保台。

他称，台湾的民主，是当民众无法忍受执政党违宪滥权、治理失能、治安败坏、兵凶战危与经济衰退时，有权力用选票让他们下台。“人民作主，才是民主政治的真义，不是你民进党做主。”

朱立伦说，民进党身为执政的公仆，却反客为主、傲慢滥权，人民头家这一次绝对不会忍气吞声。国民党身为负责任的在野党，也绝对会和大家站在一起，对抗鸭霸、失能的执政党。

朱立伦说，国际社会真正希望看到的，是台湾人民真实的声音，以及和平有序的民主选举，而非当权者恐吓民意的民主独裁。

朱立伦在贴文结尾中说，11月26日，台湾民众会用选票大声说话，告诉全世界：“我们不会忍受一个滥权失能的政府！我们不会因当权者的威吓就此退缩！”人民会站出来用行动投票，实践民主，也维护民主，大声告诉全世界：“台湾的民主，是由人民做主！”