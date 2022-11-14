波音期待习拜会成中国重新接受波音客机契机

波音公司期待美国总统拜登与中国国家主席习近平的会面，将成为波音重新进入中国市场、以及中国重启对外开放的契机。

据彭博社星期一（11月14日）报道，波音公司认为，如果习近平在与拜登的会晤中暗示愿意与美国在航空航天的领域进行合作，那这将会是波音公司的一场胜利；即使是双方承诺继续进行会谈或两国领导人进行国事访问，也都是一个有希望的信号。

可问题是，拜登会否在与习近平进行会谈期间提出这个问题。波音公司关注的是北京在兑现2020年签下的有关购买价值数百亿美元波音飞机的贸易协议方面存在不足，但一名熟悉白宫想法的人士称，白宫没有要求波音做出具体让步，而是从中国经济实践的更大背景来看待这一情况，而中国经济实践使波音以外的许多美国企业处于不利地位。

美国贸易代表戴琪在10月28日的采访中说，波音公司是一个非常重要的利益相关者，但波音公司本身并不能左右美国的贸易政策。

报道称，波音公司和其他航空航天公司的高管私底下都对中美双边贸易缺乏进展表示失望，拜登的外交政策方针总体上没有像前任总统特朗普更加注重两国之间的贸易。拜登在处理对华关系时，更加注重俄乌战争带来的安全风险、台海的紧张局势和推动世界上最大的两个经济体脱钩。

因此，本周出现的任何解冻迹象对波音公司来说都是一个惊喜。波音公司目前力求解决流动性危机、减少570亿美元（781亿新元）的债务等。而在2018年和2019年发生的两起致命性的坠机事件前，中国一直都是波音公司的重要客户。但中美关系恶化，加上随之而来的冠病疫情，让波音在中国的订单迟迟不见起色。

彭博情报公司的分析师弗格森（George Ferguson）说，波音公司可以从中国一些管制措施的初步放宽中获益，中国边境措施的放宽能带动东南亚邻国的旅行需求，并最终带来更多的飞机销量。

他说：“中国不需要马上对波音公司开放，我们只需要在该地区有更多的飞行，波音就能获益。”

美国总统拜登与中国国家主席习近平将于星期一（11月14日）下午在二十国峰会（G20）期间进行会晤。