榄球赛误将示威歌当国歌播放 港议员促查是否涉人为蓄意

亚洲榄球总会在韩国仁川举行的亚洲七人榄球系列赛第二站香港对韩国决赛中，在播国歌环节时误将反修例示威歌曲《愿荣光归香港》，当成中国国歌《义勇军进行曲》播放，引起港府抗议并表达强烈抗议。香港建制派议员纷纷发生谴责，并质疑涉人为蓄意，要求港府严厉追责。

综合《明报》《星岛日报》和香港电台等报道，民建联副主席、立法会议员陈勇说，中国国歌在国际认知度高和耳熟能详，形容这是不可原谅、不负责任的错误，并质疑事件是否涉及人为、蓄意下载和准备该首歌曲。他因此呼吁港府研究被羞辱时的抗衡机制及反应，例如会否在现场提出抗议，甚至“拉队离场”等。

民建联立法会议员、民政及文化体育事务委员会主席郑泳舜对此表达强烈谴责，并认为港府要严肃处理此事件，就有关责任向主办单位提出严重和强烈抗议，要求谨慎处理播放国歌安排，也要有制度及清晰指引，防止同类事件再发生，以及一旦再发生类似事件，各体育总会应该如何有效处理。

香港行政会议成员汤家骅认为，“事件肯定不是无心之失”，也即代表必然属具犯罪意图的行为，指涉事者可能已干犯《刑事罪行条例》下的煽惑罪、《香港国安法》之分裂国家罪或勾结外国势力罪、或串谋违反《国歌条例》罪。

汤家骅在脸书发文称，虽然现实上港府难以把在韩国的违法者绳之于法，“但很难相信事件不涉及在港人士协助甚或策划”，促港府应严肃仔细调查，而非仅表示抗议和要求道歉。

香港体育协会暨奥林匹克委员会表示高度关注此事件，在得知香港榄球总会已即时向亚洲橄榄球总会和国际榄球理事会表达强烈不满，并以书面形式作出投诉，要求严正跟进。

港协暨奥委会发言人说，大会于赛后已重新更正并播出中华人民共和国国歌，香港榄总也已接获亚洲橄榄球总会回复致歉。港协暨奥委会对大会安排出错及初步解释表示诧异及不能接受，并已责成榄总需作出深入调查及跟进，以避免同类事件再次发生。

发言人强调，国歌是国家的象征，奏唱国歌是庄严而不容贬损的仪式，香港运动员代表中国香港作赛，维护国歌尊严是应有之义。