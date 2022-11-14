彭博：提振楼市和放宽防疫 预示中国政府重新关注经济问题

中国官方接连宣布放宽防疫和提振楼市措施，预示着国家领导的注意力正转向拯救经济。

彭博社星期一（11月14日）引述知情人士报道，中国金管部门上星期五（11月11日）下发金融支持房地产市场平稳健康发展的16条措施，标志着当局正采取决然行动，扭转被两年防疫拖累的经济趋势。中国国家卫健委先前也公开宣布二十条优化防疫措施，以减少防疫对经济和社会的影响。

中国政府重大政策的转变可能有助经济增长前景，并推动恒生中国企业指数过去两周上涨了17%，但经济和房地产行业面临的阻力可能继续存在。

但这与10月底弥漫市场的悲观情绪形成鲜明对比。恒生中国企业指数如今已抹去跌幅，从全球排名倒数的股票指数一举变成名列前茅的指数。

麦格理集团中国经济主管胡伟俊说：“这是一次有意义的宽松。中共二十大之后，多方面的政策调整空间看似扩大，包括中国经济的两座大山：动态清零和房地产。”

这些变化发生在中国国家主席习近平14日在G20峰会期间会晤美国总统拜登之前。这是两国元首自疫情以来的首次会面。美国财政部高级官员称，财长珍耶伦本周会见中国央行行长易纲时，将寻求中国防疫政策和地产政策的信息。

知情人士透露，中国央行和中国银保监会上星期五联合下发通知，要求金融机构支持房地产市场“平稳健康发展”。作为救助计划的一部分，房地产企业在未来半年内到期的银行贷款和信托贷款等存量融资可以允许超出原规定最多展期一年；债券发行人按期对付确有困难的，通过协商作出合理展期、置换等安排，支持债券发行人在境内外市场回购债券。

中国央行和银保监会星期天（13日）未立即回复置评请求。

中国国家卫健委11日还发布了调整疫情防控的20条措施，包括缩减入境人员和密切接触者必须隔离的天数，以及取消入境航班熔断机制等。

这些变化绝不意味着中国“动态清零”政策的结束。事实上，在新措施发布后翌日，中国官员快速澄清相关调整是完善而不是放松，仍要坚定不移贯彻“动态清零”总方针。

香颂资本执行董事沈萌说：“市场的极端悲观情绪最终导致经济上两大压力的关键政策变化。目前尚难以判断这是否成为经济的转折点。”