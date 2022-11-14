台媒体人要求特定法官回避审“蔡英文论文案”被驳

台湾媒体人彭文正对总统蔡英文提出“确认博士论文不存在”诉讼，但因质疑法院法官审理不公正，声请法官回避，台北地方法院、高等法院均驳回彭文正的请求。

据台湾《自由时报》报道，台北地方法院认为，法官张咏惠无民事诉讼法规定应自行回避事由，且彭文正质疑张咏惠审判公正性只是个人主观臆测，因此裁定驳回彭文正请求。彭文正不服提起抗告，也遭台湾高等法院驳回，他再提抗告，最高法院星期一（11月14日）驳回抗告确定。

据悉，北院已定本月29日、30日连两天密集开庭审理蔡英文的论文案。

彭文正是在2019年12月9日对蔡英文提出“确认博士论文不存在”诉讼，彭文正主张蔡英文并未拥有合格通过的“西元1984年版英国伦敦政经学院（LSE）博士论文”。

北院原审由张咏惠承审，她认为，彭文正并未具体指明论文存在与否，且论文存在与否或蔡英文是否具有博士学位，均属单纯事实问题，并非法律关系，不得作为诉讼标的，判彭文正败诉。

不过，二审台湾高等法院认为，原一审“未尽阐明义务，不经言词辩论，就以判决驳回”，诉讼程序有重大瑕疵，将原判决废弃，发回北院更审。北院更一审重新分案，仍由一审的法官张咏惠为受命法官。

北院更一审于今年6月10日开庭时，因案被通缉、人在美国的彭文正以视讯参与辩论程序，但他与委任律师质疑法官张咏惠审案不公正而退庭，并声请法官回避，但该请求被驳回。

彭文正主张，之前诉请确认蔡英文博士论文不存在事件，张咏惠判决驳回，他提起上诉后，高院废弃发回，竟仍由张咏惠审理，“张咏惠并非圣人或神，实难期待其能做到不迁怒、不贰过而得认知其错误所在，且此亦将使人民对司法观感不佳，而有损于司法信赖”。